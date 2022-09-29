26
o
بيروت
26
o
طرابلس
6
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
5
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توفير فرص عمل للبنانيين في قطر... هذا ما قاله وزير العمل
Lebanon 24
29-09-2022
|
08:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
اجتمع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم مع وفد قطر ضم ممثلين عن وزارة العمل والصحة والداخلية ومسؤولين من غرفة التجارة والصناعة، وتم البحث في الاتفاقية الموقعة بين البلدين لتوفير فرص عمل في السوق القطري.
Advertisement
بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: "التقيت اليوم وفدا قطريا موسعا ذات طابع تقني برئاسة وزارة العمل القطرية ومندوبين عن وزارة الصحة والداخلية ومديرية الجوازات وغرفة التجارة والصناعة في قطر، وتم البحث في ما تحتاجه قطر من عمالة لبنانية لما تشكله هذه العمالة من مهارة وجدارة وموهبة في هذا المجال".
اضاف: "لقد استمعنا الى مطالب الوفد، وهناك مطالب سريعة تتعلق بـ"المونديال" واخرى لها الطابع المستدام، واتفقنا على اعلان تفاصيل الالية في وقت لاحق بعد ان يستكمل الوفد القطري جولته على المسؤولين اللبنانيين، وهم كانوا التقوا دولة الرئيس نجيب ميقاتي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، كما زاروا وزارة العمل التي ستكون المنسق الاساس بهذا الخصوص".
وتابع: "لقد اطلعونا على ما يطلبونه بالتحديد وما هي المجالات التي سيركزون عليها في مجال التوظيف، فهناك ما هو مرتبط بأمور موقتة كالمونديال في قطر، حيث نحن في لبنان معنيون في انجاحه لان نجاح قطر هو نجاح لنا كعرب كما ان هناك عقود اخرى ذات طابع مستدام وسنعلن عن كل ذلك في القريب العاجل. وهنا اقول لكل اللبنانيين الاعزاء بأن وزارة العمل لن تتدخل في الانتقاء. فوزارتي العمل في لبنان وقطر لهما الاشراف القانوني المرتبط بالمصداقية، والشركات في قطر هي التي ستختار ونحن لن نتدخل في اي اختيار ولا احد يراهن على "الواسطة" لأنه لا امكان لهذا الامر. اتفقنا واياهم على منصة سنعلن فيها عن كيفية استخدامها بالتفاصيل والاخوة في قطر يختارون المهن المطلوبة، لكن تصديق المعاملات والشهادة والخبرة من مصادرهم، ووزارة العمل فقط تصادق على المعلومات تبعا للمستندات الموجودة لديها وبهذه الطريقة يكون هناك مصداقية، لان عملية الاختيار محصورة بالجهة القطرية فقط ولا دور للجهة اللبنانية بها، وهذا ما ابلغته لفخامة الرئيس ودولة الرئيس واللواء عباس ابراهيم، فهذه الآلية تريحنا والمعيار يكون واضحا ولا نتورط بأي مصلحة مع احد، فنحن على مسافة واحدة من كل اللبنانيين".
واردف: "ما نريده هو ان يكونوا جديرين بما يطلب منهم واذا غادروا الى قطر واثبتوا هذه الجدارة فالأخوة في قطر سيتمسكون بهم، فنحن لا تنقصنا المهارة ولا الجدارة ولدينا الثقة بكل شبابنا وشاباتنا. وسنعلن تباعا عن التفاصيل لأننا سنكون امام فرصة واعدة تحرك سوق العمالة وتساهم في تعزيز العلاقات والاستفادة المتبادلة بين الدول العربية بما يؤدي الى خير شعوبنا، وهذه الخطوة ليست هجرة كما سيحاول البعض وصفها، هذه عقود عمل في دولة شقيقة ويستطيع من سيعمل ان يعود الى بلده متى يشاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسالة "مُشفّرة" من برّي.. هكذا كُشف مضمونها!
Lebanon 24
رسالة "مُشفّرة" من برّي.. هكذا كُشف مضمونها!
04:00 | 2022-09-29
29/09/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة الدولار تشتد ومساع واجتماعات لتطويق التداعيات
Lebanon 24
عاصفة الدولار تشتد ومساع واجتماعات لتطويق التداعيات
22:10 | 2022-09-28
28/09/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-29
29/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
01:51 | 2022-09-29
29/09/2022 01:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار الـ 15 ألف ليرة.. ماذا سيتغير؟
Lebanon 24
دولار الـ 15 ألف ليرة.. ماذا سيتغير؟
01:15 | 2022-09-29
29/09/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:31 | 2022-09-29
ميقاتي ترأس اجتماعًا لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية واجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية... ماذا تقرر؟
05:34 | 2022-09-29
جلسة "فخامة الورقة البيضاء"
06:05 | 2022-09-29
سلسلة اجتماعات وزارية وديبلوماسية للرئيس ميقاتي في السراي الحكومي
16:18 | 2022-09-29
مقدمات نشرات الأخبار
16:16 | 2022-09-29
المرتضى: على بعض النواب الحاليين إستقاء العبر من كمال جنبلاط
16:00 | 2022-09-29
157 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
فيديو
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
29/09/2022 23:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
23:33 | 2022-09-28
29/09/2022 23:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
29/09/2022 23:31:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact