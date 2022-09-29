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لبنان

ابي رميا: "التيار" و"القوات" ممرّ الزامي لأي رئيس

Lebanon 24
29-09-2022 | 08:39
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 كشف النائب سيمون ابي رميا ان "التوافق حول اسم الرئيس متعذر حتى الساعة، وان النائب ميشال معوض لا يلبي مقاربة التيار الوطني الحر للموضوع الرئاسي". 

واشار في تصريح بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، الى ان "مجريات الجلسة تؤكد  ان لا فريق سياسيا قادر ان يأتي برئيس من دون التوافق مع الافرقاء الآخرين بحكم النظام الديمقراطي التعددي في لبنان".
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وشدد على ان "التيار" و"القوات" ممر الزامي لأي رئيس كي يتمتع بصفة تمثيلية "، مؤكدا "رفض الفراغ الرئاسي من قبل كل الكتل النيابية".

ولفت الى ان "المطلوب اليوم انتخاب رئيس بصفات تناسب المرحلة لإخراج لبنان من الانهيار الاقتصادي "، داعيا الافرقاء "للتعاطي بمسؤولية والاحتكام لمصلحة البلد بعيدا من الفئوية ومنطق التحدي للتوصل الى قواسم مشتركة واتمام الاستحقاق الرئاسي".

ورأى انه "على الرغم من عدم توصل جلسة اليوم الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية الا انها خلقت دينامية ايجابية اعطت ارقاما واضحة عن المشهد الرئاسي".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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