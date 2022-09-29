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لبنان

اجتماع ثلاثي جنوباً لمناقشة "السلوك العدائي"

Lebanon 24
29-09-2022 | 09:37
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ترأس رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو "اجتماعاً ثلاثياً مع كبار ضباط الجيشين اللبناني والإسرائيلي في موقع الأمم المتحدة في رأس الناقورة".

اليونيفيل
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ولفت بيان للبعثة، الى أن "رئيس بعثة اليونيفيل أكد أن مجلس الأمن، في تجديد ولاية اليونيفيل مؤخرا، شدد على قيمة هذه الاجتماعات: أكد القرار 2650 على أهمية الآلية الثلاثية، وحث الأطراف بشدة على الاستفادة بشكل بناء وموسع من هذا المنتدى".

وأشار البيان الى  أن "الاجتماع ناقش الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية، والبرية بالإضافة الى قضايا أخرى في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والقرارات الأخرى ذات الصلة. وأشار قائد اليونيفيل إلى أن القرار 2650 شدد على التزامات الطرفين بالعمل والمساءلة في حالة حدوث انتهاكات. وحث رئيس بعثة اليونيفيل على اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة العدد المتزايد من حوادث السلوك العدائي على طول الخط الأزرق، اذ انه أمر مهم في وقت حساس".

وذكر البيان أنه "مع قدوم موسم الزيتون، قال القائد العام إنه يتطلع إلى ترتيبات محلية طويلة الأمد بمساعدة من اليونيفيل، كونه يعود بفائدة فورية وملموسة على المجتمعات المحلية كترتيب إنساني".
 
الجيش
من جهته، أفاد بيان لقيادة الجيش بأن  "الجانب اللبناني تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة. كما دعا الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الاسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية".
 
وأشار البيان إلى أن "الجانب اللبناني شدد على ضرورة انسحاب العدو الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر والمناطق المحتلة الـ 13 حيث يتحفظ لبنان على الخط الأزرق  والمناطق الـ 17 حيث يوجد خرق دائم للخط الأزرق".
المصدر: الوكالة الوطنية
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