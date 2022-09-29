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لبنان

شيخ العقل وأحد مرشّحي الرئاسة... هذا ما دار بينهما

Lebanon 24
29-09-2022 | 09:46
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة، المرشح لرئاسة الجمهورية الامين العام السابق "للمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة" زياد الحايك الذي قدّم له برنامجه الرئاسي، في حضور عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق والدكتور رمزي سري الدين.
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وأمل حايك بعد اللقاء "ان تكون الجلسة النيابية التي جرت في مجلس النواب اليوم منطلقا للتشاور بالاسماء المطروحة لاحداث فرق وانتشال وطننا من ازماته وتاليا التوافق قبل 31 تشرين الاول".

واستقبل الشيخ ابي المنى مستشار وزير الثقافة مدير مكتبة بعقلين الوطنية غازي صعب، وتم البحث في عدد من القضايا والمشاريع الثقافية المستقبلية.

وكان شيخ العقل استقبل في وقت سابق المدير العام للتعليم العالي بالتكليف الدكتور مازن الخطيب برفقة الدكتور حورية باز، وتم البحث في عدد من المواضيع ذات الصلة، في حضور عضو المجلس المذهبي الشيخ محمد غنّام ومستشاري شيخ العقل للتعليم العالي والثقافة الدينية الدكتور نابغ ذبيان ووسام سليقا.

كما استقبل امين السجل العقاري في الشوف الاستاذ هيثم طربيه.

وكان الشيخ ابي المنى استقبل المزيد من المعزين بوفاة والدة زوجته الراحلة الشيخة ام منير شفيقة ملحم محمود ارملة الراحل كمال سليم محمود الى جانب عائلة الفقيدة، في "قاعة آل محمود" في البلدة، من اعيان ومشايخ ووفود روحية واجتماعية واهلية ومن بينهم الشيخ اكرم الصايغ الذي نقل تعازي الشيخ الجليل امين الصايغ.

كما تلقى الشيخ ابي المنى سلسلة من البرقيات والاتصالات المعزية، ابرزها من: نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب ومستشاره الدكتور غازي قانصوه، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في فلسطين الشيخ موفق طريف، شيخ العقل في سوريا الشيخ محمد الحناوي، عضوي كتلة اللقاء الديموقراطي النائيين مروان حمادة وهادي ابو الحسن، السفير الاردني وليد حديد، قائد وحدة جهاز امن السفارات والادارات العامة العميد موسى كرنيب وشخصيات روحية ومشايخ وفاعليات من لبنان وسوريا وبلاد الاغتراب.
المصدر: الوكالة الوطنية
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