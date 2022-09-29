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لبنان

نواب عدّة التقوا مولوي... وبماذا بحث مع فرونتسكا؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 10:07
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استقبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي النائب نديم الجميل، وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤونا تتعلق بمدينة بيروت. 
 
والتقى النائب السابق أمل ابو زيد وتم البحث بالتطورات وشؤون منطقة جزين.
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وبحث الوزير مولوي مع نواب كتلة "الإعتدال الوطني "، وليد البعريني، أحمد الخير، سجيع عطية، أحمد رستم، وعبد العزيز الصمد شؤون منطقة عكار والضنية.
 
واستقبل المنسقة الخاصة  للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا وتم استعراض للواقع اللبناني من كل جوانبه وشؤونا تتعلق بالبرامج الانمائية في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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