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لبنان

بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية

Lebanon 24
29-09-2022 | 10:26
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أعلنت وزارة المالية في بيان، أن مديريتي الصرفيات والخزينة قد رحلتا جميع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين، وعليه بات بإمكان المعنيين تسلمها كل من مصرفه.
 
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