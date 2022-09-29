بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية في بيان، أن مديريتي الصرفيات والخزينة قد رحلتا جميع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين، وعليه بات بإمكان المعنيين تسلمها كل من مصرفه.

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