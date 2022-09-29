قائد أميركي بارز في اليرزة... ماذا في المعلومات؟

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه باليرزة، قائد القوات البحريّة في القيادة الوسطى الأميركية Vice Admiral BRAD COOPER على رأس وفد مرافق، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.كما استقبل سفير لبنان في الأرجنتين جوني ابراهيم، وتم التداول في شؤون مختلفة.