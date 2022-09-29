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لبنان

لقاء بين عون ووزير العدل... ماذا عن تشكيلات رؤساء غرف التمييز؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 10:37
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وعدداً من المواضيع القضائية العالقة. 
 
وخلال اللقاء أعلم الوزير خوري الرئيس عون أنه "أعاد إلى مجلس القضاء الاعلى مجدداً مشروع مرسوم تشكيلات رؤساء غرف التمييز لتعيين بديل عن القاضية جمال خوري رئيسة الغرفة التاسعة التي أحيلت على التقاعد في 25 أيلول الجاري، وذلك بهدف إعادة تشكيل الهيئة العامة لرؤساء غرف التمييز".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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