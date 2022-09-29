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لبنان

طفلة مصابة بمرض نادر تزور وزير الثقافة... والسبب؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 10:41
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تسلم وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى من الطفلة كلوي البعيني لوحة تعبيرية تمثل واقع المتحف الوطني مضاء لاول مرة بالوان الزهر،الاخضر والازرق، بعد القرار الذي أصدره الوزير المرتضى لاضاءة موقع تراثي، اسوة بما يحصل في دول العالم دعما للامراض النادرة، حيث تعالج الطفلة كلوي من مرض نادر الـ"كليبل ترينوناي".
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واعربت الاعلامية مي فرحات التي رافقت ابنتها عن "الشكر الجزيل لتعاون الوزير المرتضى ومبادراته للدعم في تسليط الضوء على من يعاني من امراض نادرة، في محاولة بث الامل في نفوسهم، مع التمني بأن يضاء اكثر من موقع اثري في لبنان في اليوم الاخير من شهر شباط 2023 اليوم العالمي لدعم الامراض النادرة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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