أطلق النار في الهواء في أماكن متفرقة في طرابلس... ما السبب؟

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "ي.ق"، أقدم على إطلاق أعيرة نارية في الهواء، من سلاح حربي وهو على متن دراجة نارية في أماكن متفرقة في منطقة الزاهرية - طرابلس، من دون تسجيل إصابات، فيما فرّ الى جهة مجهولة.وعلم أن إطلاق النار سببه خلافات عائلية.