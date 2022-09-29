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لبنان

يوسف سلامه: جنبلاط تموضع مع المعارضة بتأييده معوض ونجح بحجز مقعد إلى جانب بري ليشكلا ثنائيًّا يمتلك الحق الحصري في اختيار الرئيس

Lebanon 24
29-09-2022 | 11:20
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غرد الوزير السابق يوسف سلامه عبر "تويتر": "هذه المرة تموضع معالي الاستاذ وليد جنبلاط مع أركان المعارضة النيابية بتأييده النائب الاستاذ ميشال معوض في جلسة اليوم، ونجح بأن يحجز لنفسه مقعدا إلى جانب دولة الرئيس نبيه بري ليشكل معه "ثنائيا" يمتلك الحق الحصري في اختيار الرئيس عندما يبدأ التفاوض الجدي حول اسم الرئيس التوافقي".
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