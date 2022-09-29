المرتضى عرض مع القواس وكرباج المواد الدراسية المدرجة حديثا ضمن برنامج الكونسرفاتوار

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بحث وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم مع المديرة العامة للمعهد الوطني العالي للموسيقى "الكوتسوفتوار " الدكتورة هبة القواس ورئيس قسم "الميوزكولوجيا" في المعهد توفيق كرباج، في عدد من المواد الدراسية التي ستدرج حديثًا على البرنامج العام المقرر ومنها "التراث الشفهي والموسيقى التراثية".وأعطى المرتضى توجيهاته "لايلاء هذه المادة الاهتمام المرجو من خلال تنظيم سلسلة محاضرات في المكتبة الوطنية".