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لبنان

المرتضى عرض مع القواس وكرباج المواد الدراسية المدرجة حديثا ضمن برنامج الكونسرفاتوار

Lebanon 24
29-09-2022 | 11:49
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بحث وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم مع المديرة العامة للمعهد الوطني العالي للموسيقى "الكوتسوفتوار " الدكتورة هبة القواس ورئيس قسم "الميوزكولوجيا" في المعهد توفيق كرباج، في عدد من المواد الدراسية التي ستدرج حديثًا على البرنامج العام المقرر ومنها "التراث الشفهي والموسيقى التراثية".
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وأعطى المرتضى توجيهاته "لايلاء هذه المادة الاهتمام المرجو من خلال تنظيم سلسلة محاضرات في المكتبة الوطنية". 
 
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