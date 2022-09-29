الجيش ينتشر في التبانة... ماذا يجري؟

انتشرت وحدات الجيش في منطقة الزاهرية وسوق الخضار في التبانة - طرابلس تمهيداً لتنفيذ مداهمات بحثاً عن المدعو "ي.ق" لقيامه منذ قليل بإطلاق النار في أماكن متفرقة من منطقة الزاهرية والتبانة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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