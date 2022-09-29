Advertisement

لبنان

الجيش ينتشر في التبانة... ماذا يجري؟

Lebanon 24
29-09-2022 | 11:51
A-
A+
Doc-P-995515-638000745567103065.jpg
Doc-P-995515-638000745567103065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت وحدات الجيش في منطقة الزاهرية وسوق الخضار في التبانة - طرابلس تمهيداً لتنفيذ مداهمات بحثاً عن المدعو "ي.ق" لقيامه منذ قليل بإطلاق النار في أماكن متفرقة من منطقة الزاهرية والتبانة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش يستكمل مداهماته في التبانة.. وهذا ما ضبطه في أحد المستودعات
lebanon 24
29/09/2022 23:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الأوكرانية تعلن استعادة كامل مدينة كوبيانسك من الجيش الروسي في شمال شرقي البلاد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
29/09/2022 23:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا اكتشف تلسكوب "هابل" بالقرب من مجرّة درب التبانة؟ (صورة)
lebanon 24
29/09/2022 23:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش في تكريم شهداء "المخابرات": سنواصل واجبنا ولن نسمح للوطن ان ينهار
lebanon 24
29/09/2022 23:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24

التبانة

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2022-09-29
05:34 | 2022-09-29
06:05 | 2022-09-29
16:18 | 2022-09-29
16:16 | 2022-09-29
16:00 | 2022-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website