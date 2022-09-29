نصار يبحث مع وفد قطري في تعزيز التعاون بين البلدين

اجتمع وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار مساء اليوم مع وفد قطري ضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والداخلية ومسؤولين من غرفة التجارة والصناعة، وتم البحث في سبل التعاون بين البلدين، خصوصا على الصعيد السياحي قبيل فعاليات بطولة العالم لكرة القدم.

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