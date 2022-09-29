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لبنان
البعريني شكر ميقاتي وخير على ترميم الطريق البحري لاتوستراد العبدة - العريضة
Lebanon 24
29-09-2022
|
12:06
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كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على "تويتر": "بتوجيهات من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتحت إشراف رئيس الهيئة العليا للإغائة اللواء محمد الخير، تم الإنتهاء من أعمال ترميم الطريق البحري اتوستراد العبدة - العريضة. وللمناسبة يتوجه النّائب وليد البعريني بالشكر للرئيس ميقاتي على جهوده واللواء خير على متابعته".
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