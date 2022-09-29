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لبنان

حزب "لنا" ردا على بيان "القوات": انسحابكم من الجلسة أتى بطريقة مبتذلة ومسرحيّة

Lebanon 24
29-09-2022 | 12:38
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رد حزب "لنا"، في بيان اليوم، على بيان حزب "القوّات اللبنانيّة" جاء فيه: "منعًا لأيّ تأويل أو تحريف لكلام نائبتنا حليمة القعقور، يهمنا تأكيد التالي:

أوّلًا: إنّ الموقف من جلسة اليوم الهزليّة ومن أداء الكتل ككل لم يكن موجّهًا ضدّ حزب "القوّات" فقط فلماذا هذا الرد الشخصيّ غير المبرر؟
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ثانيًا، يتشكّل البرلمان من كتل معروفة الأحجام، لـ"حزب الله" وحركة "أمل" فيها كتلتان من 27 نائبًا، لا يؤدّي خروجهم وحدهم، دون تواطئ مع آخرين، إلى تطيير النصاب، بعيدًا طبعًا عن الإدعاء بوجود 85 نائبًا في نهاية الجلسة، حيث أتى هذا الإدّعاء دون عدّ حينها.

ثالثًا، وفي الوقائع، فإنّ أوّل من انسحب من الجلسة كانت كتلتا "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" ومن ثم كتلة "القوات"، حيث سمع الحاضرون رئيسها جورج عدوان يطلب من نوّابه المغادرة، ونحن نعتبر أنّ هذا العمل -وإخراج رئيس المجلس- أتى بطريقة مبتذلة ومسرحيّة".

إنّ بيان "القوّات" التخوينيّ لن يثنينا عن العمل مع جميع القوى التغييريّة وقوى 17 تشرين، مع الاستعداد للتواصل مع جميع الكتل في البرلمان في الملفّات التي تعني حقوق الناس، في سبيل تجربة سياسيّة مختلفة ونوعيّة لا تعيدنا إلى "الانقسام التوافقيّ" السائد منذ العام 2005".
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