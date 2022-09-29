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لبنان

قائد الجيش في تكريم شهداء "المخابرات": سنواصل واجبنا ولن نسمح للوطن ان ينهار

Lebanon 24
29-09-2022 | 12:42
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أقيم في قيادة الجيش - مديرية المخابرات حفل تكريم شهداء المديرية، في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي وعدد من الضباط وذوي الشهداء. 
 
وقال عون: "ننحني اليوم إجلالًا أمام أبطال مديرية المخابرات وشهدائها الذين لم يبخلوا بدمائهم حفاظًا على الوطن وسيادته. لقد حملوا في وجدانهم قضية الوطن، لولاهم لما بقي لبنان وجيشه منيعَين في وجه التحديات، فلهُم ولأهلهم الذين تحمّلوا ألم الخسارة ومرارة الفراق كلُّ التقدير والعرفان".
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واضاف: "سنكمل مسيرتهم في صون بلدنا لأن التضحية قدر لنا وليست خيارًا،وقال:". نحن الآن نخوض معركة الفوضى ضد الاستقرار، والصمود ضد الانهيار. لن نسمح للمؤسسة العسكرية أن تنهار، ولن نسمح للوطن أن ينهار، وسنواصل القيام بواجبنا. فالتاريخ يكتبه الشهداء بدمائهم والأبطال بتضحياتهم".
 
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