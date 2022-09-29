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لبنان

في صور... سيارتان تصدمان صرافًا!

Lebanon 24
29-09-2022 | 12:58
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عمل الدفاع المدني مركز صور على نقل صراف (سوري الجنسية) إلى مستشفى اللبناني الإيطالي نتيجة تعرضه لحادث صدم من قبل سيارتين، عند مفرق العباسية شمال مدينة صور.
 
وأدى الحادث إلى إصابته بكسور، فيما وصفت حالته بالحرجة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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