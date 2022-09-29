إشكال وإطلاق نار في عرمون...ماذا حدث؟

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قام المدعو ر.م وبرفقته ي.ش عصر اليوم في منطقة عرمون بإطلاق النار على سيارة المدعو ح.ح.ح من مسدس حربي على خلفية اشكال بسبب اشتراكات الكهرباء، حيث أصيبت سيارة الأخير بأربع طلقات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".ومساء اليوم نفسه، حضرت ٤ سيارات رباعية الدفع بداخلها مجموعة مسلحين من آل الحاج حسن وقاموا بإطلاق النار على محل كل من ي.ش لبيع البروتين، و ر.م لتزيين الشعر، إضافة إلى منزل المدعو ر.م.