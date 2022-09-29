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لبنان

عدوان: نريد رئيساً يواجه كل من يحاول التعدي على الدولة اللبنانية

Lebanon 24
29-09-2022 | 14:20
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أشار النائب جورج عدوان إلى أن "اي مرشح بالنسبة الينا او للمعارضة يجب "أن يكون اصلاحياً وأن يكون سيادياً".
 
وقال في حديث لقناة الـ"ام تي في": "اعتمدنا آلية محددة داخلياً للاتفاق ولتسمية اسم مرشح واحد للمعارضة واتفقنا على اسم ميشال معوض". 
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وتابع قائلاً: "ما تبيّن اليوم أنّ الخلاف كبير في صفوف الممانعة ونسير باسم ميشال معوَض حتى تتبلور المرحلة الثانية". 
 
وأكد أن "اي شخص بتركيبة الممانعة هو خارج البحث رئاسياً بالنسبة الينا، فقد تفاهمنا مع الرئيس ميشال عون ان يكون رئيساً للبنان وان يستعيد قرارات الدولة، وتبين بانه غطى قرارات حزب الله".
 
وتابع قائلاً: "الرئيس التوافقي لتطبيق الدستور والقانون مرحب به، ولكن عليه ان يوضح مواقفه من حزب الله ومسألة الحرب والسلم"، مضيفاً: "بدنا رئيس يواجه كل من يحاول التعدي على الدولة اللبنانية".
 
وكشف عدوان أن "الاجتماعات بين "القوات" و"الكتائب" بدأت منذ شهر ونصف وأثمرت والعلاقة مع "الاشتراكي" لم تنقطع وعقدت جلسة مع النائب تيمور جنبلاط دامت قرابة 4 ساعات تطرقنا خلالها إلى مواضيع متعدّدة وقرار ترشيح معوّض داخلي صرف". 
 
ولفت عدوان إلى أن "قائد الجيش يتمتع بالمناقبية ونجح بقيادة الجيش وموقف "القوات" من العماد جوزف عون لم يتغيّر ونعتبره مؤهلاً وناجحاً في منصبه". 
 
وتابع قائلا: "لا أعتقد أنّ باسيل قد يقدّم تنازلات للولايات المتحدة ويسير بميشال معوّض، و"حزب الله" يسعى لتشكيل حكومة وكل المؤشرات تدل أنّ الحكومة ستُشكّل وما يحصل هو شد حبال لتحسين المكاسب فيها". 
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