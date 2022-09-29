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لبنان

حمية: إطلاق الورشة التحضيرية لأشغال تعزيل وتنظيف مجرى نهر الغدير ومجاري مياه الأمطار

Lebanon 24
29-09-2022 | 14:49
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غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه عبر حسابه على "تويتر" عن "إطلاق الورشة التحضيرية اليوم لأشغال تعزيل وتنظيف مجرى نهر الغدير ومجاري مياه الأمطار منعا للإنسداد في فصل الشتاء المقبل"،
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ولفت الى أن ذلك "لا بد أن يحصل من خلال عمل تكاملي بين فرق متعهدي الوزارة والبلديات والأهالي إضافة إلى متعهدي رفع النفايات".
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