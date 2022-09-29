شقير بحث مع وفد اقتصادي قطري في سبل تنمية العلاقات الثنائية: اتفاق على زيارة وفد اقتصادي لبناني لقطر مطلع العام المقبل

Advertisement

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفدا إقتصاديا قطريا ضم: الوكيل المساعد لوزارة التجارة والصناعة صالح بن ماجد الخليفي، المدير العام لغرفة قطر صالح بن حمد الشرقي، وعددا من الفاعليات الإقتصادية القطرية، وجرى البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية على المستويات كافة بين البلدين.وأشاد شقير بدعم قطر الدائم للبنان، وبإحتضانها جالية كبيرة من اللبنانيين. وأكد "الإهتمام الكبير لدى القطاع الخاص اللبناني بتعزيز التعاون والشراكة مع نظيره القطري"، مشيرا الى أن "الجانب اللبناني أنشأ لهذه الغاية مجلس رجال أعمال لبناني قطري لوضع خارطة طريق لتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية".من جهته أشاد الخليفي باللقاء، وأبلغ شقير إستعداد بلاده "لتقديم كل التسهيلات والقيام بكل الإجراءات التي من شأنها الدفع بإتجاه تقوية العلاقات الإقتصادية بين البلدين".وبنتيجة اللقاء، تم الإتفاق على "قيام وفد إقتصادي لبناني برئاسة شقير بزيارة قطر مطلع العام المقبل وإجراء لقاءات مع غرفة قطر ومع الفاعليات الإقتصادية القطرية للبحث والتشاور في الفرص المتاحة والإجراءات المطلوبة لتنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية القطرية".