خلف: المبادرة مستمرة لننتخب ⁧‫الرئيس الإنقاذي‬⁩ قبل هذا التاريخ

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غرد النائب ملحم خلف عبر حسابه على "تويتر": "إنتخبنا، اليوم سليم اده‬⁩ لما يتمتع بخصال وصفات مطابقة للمعايير المحددة في ⁧‫المبادرة الرئاسية الإنقاذية‬⁩ وهو هذا الإنسان القيمي، المتكامل علما وأخلاقا وصلابة وخبرة ووطنية!‏المبادرة مستمرة لننتخب ⁧‫الرئيس_الإنقاذي‬⁩ قبل ٢٠٢٢/١٠/٢٠".