في طرابلس... الشابة "ريم وهبة" خرجت من منزلها ولم تعد (صورة)

خرجت الشابة "ريم وهبة"، وهي من سكان مدينة طرابلس، من منزلها ولم تعد حتى هذه اللحظة.



يرجى ممن يراها أو يعرف عنها أي شيء التواصل على الرقم: 71698510.

Advertisement