157 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل" 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1215665، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

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