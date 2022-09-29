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لبنان
157 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon 24
29-09-2022
|
16:00
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل" 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1215665، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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