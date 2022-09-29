Advertisement

لبنان

المرتضى: ‏على بعض النواب الحاليين إستقاء العبر من كمال جنبلاط

Lebanon 24
29-09-2022 | 16:16
A-
A+
Doc-P-995590-638000902692421357.png
Doc-P-995590-638000902692421357.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "توتير": "في اعقاب زيارة له لمعرض صور (الزمن الجميل) صورة إستوقفتني بقوة. وقد اخبرني المصور أ. عدنان ناجي أن المفكر اللبناني الكبير ⁧‫كمال جنبلاط‬⁩ كان يصل الى البرلمان قبل ساعات من موعد الجلسة وينكب على دراسة مشاريع واقتراحات القوانين ليؤدي بعدها واجبه التشريعي على أكمل وجه. ‏على بعض النواب الحاليين إستقاء العبر من هذه الصورة!".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2022-09-30
04:06 | 2022-09-30
04:01 | 2022-09-30
04:00 | 2022-09-30
03:50 | 2022-09-30
03:49 | 2022-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website