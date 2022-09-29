المرتضى: ‏على بعض النواب الحاليين إستقاء العبر من كمال جنبلاط

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "توتير": "في اعقاب زيارة له لمعرض صور (الزمن الجميل) صورة إستوقفتني بقوة. وقد اخبرني المصور أ. عدنان ناجي أن المفكر اللبناني الكبير ⁧‫كمال جنبلاط‬⁩ كان يصل الى البرلمان قبل ساعات من موعد الجلسة وينكب على دراسة مشاريع واقتراحات القوانين ليؤدي بعدها واجبه التشريعي على أكمل وجه. ‏على بعض النواب الحاليين إستقاء العبر من هذه الصورة!".

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