أثار تراجع وزير عن تعميم أصدره بلبلة لجهة العجز الظاهر- في نظر اقتصاديين- عن إدارة ملف التحوُّل في سعر صرف الدولار وتأثيره على المالية العامة والأسعار، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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