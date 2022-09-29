29
o
بيروت
38
o
طرابلس
11
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
11
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جلسة البرلمان: اختبار الحشد في انتظار التحوّلات الخارجية
Lebanon 24
29-09-2022
|
22:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في " نداء الوطن": بالنتيجة خرجت قوى 14 آذار والتغييريون من مجلس النواب امس بما يثبت تشرذمهما واستحالة اتفاقهما على اسم مرشح، وحتى وان حصل ذاك الاتفاق فمن غير الممكن لهما أن يؤمنا نصاب غالبية 86 صوتاً لانعقاد الجلسة. وليست قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر على أفضل حال فهما لا يشكلان غالبية 86 صوتاً مجتمعين مع الحلفاء ولكن هذا لم يمنع أن الثنائي الشيعي والتيار الحر خرجا من الجلسة بوضعية أفضل من القوى الأخرى. لم يتعاطيا مع ترشيح معوض على انه ترشيح جدي لأن انتخاب رئيس تحدٍّ مرفوض، كما لم يتعاطيا جدياً مع انتخاب نواب تكتل اللقاء الديمقراطي لصالحه بالنظر الى كون موقف رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط غير ثابت وقد لا يصمد أمام أي توافق على اسم مغاير كسليمان فرنجية مثلاً، وان لم يؤيده فأقله يمكن أن يؤمّن النصاب لانعقاد الجلسة لان انتخاب الرئيس شرطه تأمين نصاب 86 نائباً وليس تصويتهم.من وجهة نظر الثنائي فإن الجلسة أظهرت أن فريقه يمكنه أن يحشد بينما الفريق الآخر أظهر وجود اختلاف حقيقي في وجهات نظر نوابه. مجموعهم وإن اتفقوا لن يحصّل أغلبية تؤمّن نصاب جلسة اما الثنائي وحلفاؤه مع التيار الوطني الحر ونواب فرنجية وعدد من النواب السنة فيمكن أن يحشدوا لتأمين النصاب بالاتفاق مع جنبلاط. ولكن هذه القوى امام مشكل حقيقي وهي استحالة تأمين موافقة باسيل على انتخاب فرنجية، وفي حال شعرت بضعف حظوظه فهي في ورطة حقيقية حول شخصية البديل المنافس لمرشح قوى 14 آذار والسياديين.اما لناحية سلوك النواب السنة في الجلسة الانتخابية الاولى وفي اعقاب اجتماع دار الفتوى ودعوة السفير السعودي فكان لافتاً تمايزهم بالتصويت لصالح لبنان ليبلغ عدد المصوتين على هذا النحو عشرة نواب ما يعني أن هؤلاء انتظموا خارج الاصطفافات واعطوا اشارة اولى بوحدة الصف وثانية بالتمايز حتى عن القوات اللبنانية.قبيل رفع الجلسة اعلن بري انه لن يدعو لجلسة ثانية قبل التوافق على شخص الرئيس. التوافق بالوضع الحالي وبين الفريقين لا يبدو ممكناً في القريب العاجل ذلك ان تركيبة مجلس النواب بتوزيعه الحالي يستحيل ان تفضي الى تأمين الأصوات اللازمة لفوز رئيس سواء من 8 او 14 آذار او السياديين ما يعني أن شرط بري لن يكون ممكناً تحقيقه ما لم يطرأ أي تحول إقليمي أو دولي ينعكس على الاستحقاق. عند بداية الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب رداً على سؤال إن جلسة الامس النيابية ستنتهي الى الاعلان عن نهاية مرشح سابق للجمهورية ليردّ عليه زميله مصححاً «بل نهاية المرشح الراسب للجمهورية".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برّي: "في وزير بدنا نخلص منو بهاليومين".. من المقصود؟
Lebanon 24
برّي: "في وزير بدنا نخلص منو بهاليومين".. من المقصود؟
04:26 | 2022-09-29
29/09/2022 04:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... كم بلغت تسعيرته عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-29
29/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يكسر "عصا الحكومة" ليغوص في مواجهة شاملة
Lebanon 24
باسيل يكسر "عصا الحكومة" ليغوص في مواجهة شاملة
05:00 | 2022-09-29
29/09/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية
Lebanon 24
بشأن رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين... إليكم ما أعلنته وزارة المالية
10:26 | 2022-09-29
29/09/2022 10:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-09-29
29/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:15 | 2022-09-30
خبرٌ بشأن الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
04:06 | 2022-09-30
نائب يسأل: أي رئيس نحتاجه اليوم؟
04:01 | 2022-09-30
لقاء عسكري- مدني مع جمعية التحريج في لبنان
04:00 | 2022-09-30
زيارات فرنسية الى لبنان تعكس اهتماماً ومتابعة: باريس تعرف ان الرئيس التوافقي هو الحلّ
03:50 | 2022-09-30
ارتفاع بسيط في درجات الحرارة... هل من منخفض جوي قريب؟
03:49 | 2022-09-30
صورة تجمع محمّد رعد وميشال معوّض.. شاهدوا ماذا حصل بينهما
فيديو
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
Lebanon 24
بتقنية الفاصل الزمني... فيديو يُظهر فيضان شوارع في فلوريدا جراء الإعصار "إيان"
12:30 | 2022-09-29
30/09/2022 11:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تصادم طائرتي ركاب في مطار هيثرو.. شاهدوا الفيديو
23:33 | 2022-09-28
30/09/2022 11:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية: الرئيس عون ما حدا يقرب صوبه.. وإعلامية تعلق: "كلو عم بيهدد" (فيديو)
00:18 | 2022-09-28
30/09/2022 11:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact