الترسيم البحري: تفاؤل حذر بانتظار ردود هوكشتاين

كتبت" الديار": في ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية لا تزال الاجواء في سياق «التفاؤل الحذر» بانتظار وصول الردود الاسرائيلية الخطية عبر "الوسيط" الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت.

واذا كانت اسرائيل تتحدث عن مفاوضات معقدة، الا ان الجديد كان الاعلان عن توقعات بتلقي الصيغة النهائية للاقتراح الأمريكي لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال أيام قليلة على أن ينعقد الاجتماع الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" يوم الخميس المقبل لبحثه. ووفقا، للاذاعة الإسرائيلية الرسمية، من المقرر أن يلتئم المجلس لإقرار الاتفاق وليس درسه فقط . ونقلت الاذاعة عن مصادر إسرائيلية مُطلعة تاكيدها ان هوكشتاين سينقل موقفه من هذه المسألة خلال الايام المقبلة، بعد اجتماع سيعقده مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا الذي يزور واشنطن حاليا وهو سبق وعقد اجتماعا مع نظيره الاميركي جيك سوليفان، الذي لفت بحسب بيان للبيت الأبيض، أنه بحث مع نظيره الإسرائيلي أهمية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان في أسرع وقت ممكن.

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