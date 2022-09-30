"الورقة البيضاء" نجمة الجلسة الانتخابية الاولى وهذه هي الخارطة الإنتخابية

شكلت "الورقة البيضاء" نجمة الجلسة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية، وسط دلالات لافتة لتوزع الخارطة الانتخابية، مما فتح الباب امام الكثير من الاحتمالات يبقى ابرزها تقدم احتمال الفراغ الرئاسي حتى نضوج تسوية خارجية لا تبدو معالمها مكتملة حتى الان.

في رأي أكثر من خبير في "البونتاج" الإنتخابي أن ما شهدته قاعة مجلس النواب في ساحة النجمة أمس له مدلولات سياسية كثيرة، ويمكن بالتالي التأسيس عليه في المرحلة المقبلة. ومن أهمّ هذه الدلائل أو المؤشرات التفصيل الآتي عن موقف كل فريق من الأفرقاء السياسيين:

الفريق "الممانع"، الذي يضم كتلة "الوفاء للمقاومة" (15 نائبًا)، كتلة "التنمية والتحرير" (15 نائبًا)، كتلة "لبنان القوي"(18 نائبًا)، كتلة نواب "الطاشناق" (3 نواب)، و"تكتل الوطني المستقل" (5 نواب)، و7 نواب مستقلين يدورون في فلك المحور نفسه، أي ما مجموعه 63 ورقة بيضاء.

وفي رأي هؤلاء الخبراء أن "حزب الله" إستطاع أن يوحدّ كلمة فريقه السياسي كـ"بلوك" واحد، بحيث إلتزم الجميع بـ"الورقة البيضاء"، بمن فيهم نواب "التيار الوطني الحر"، وهذا من بين الأسباب الرئيسية، التي فرضت على "الحزب" عدم تسمية رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، لعلمه المسبق بما يمكن أن يشكّله من حساسية لدى النائب جبران باسيل.

أمّا الفريق الذي يسمّي نفسه "سيادّيًا"، والذي يضم: كتلة "الجمهورية القوية" (19 نائبًا)، غاب منهم النائبة ستريدا جعجع، وكتلة نواب "الكتائب" (4 نواب)، غاب النائب سليم الصايغ، وكتلة "اللقاء الديمقراطي (8 نواب)، ونواب "التجدد الوطني" (4 نواب)، وثلاثة نواب مستقلين أي ما مجموعه 36 نائبًا للنائب ميشال معوض.

الرأي السائد أن "القوات اللبنانية" إستطاعت أن تضمن حلفًا متماسكًا مع حزب "الكتائب اللبنانية" وكتلة "اللقاء الديمقراطي" وكتلة "التجدّد الوطني"، مع عدد من النواب "التغييريين" والنواب المستقلين، بما يؤّمن لهذا الفريق توازنًا سياسيًا من غير الممكن تجاوزه في المراحل اللاحقة.

أمّا الفريق الثالث، الذي توزعت أصوات نوابه بين سليم أده أو "لبنان" أو تسميات أخرى غير جدّية، فبلغ مجموعه 23 نائبًا من "التغييريين" والمستقلين.