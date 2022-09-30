دور "مخرّب" لاحد نواب "التغيير"

لم يكن الاشتباك الكلامي بين النائبة حليمة قعقور و"القوات اللبنانية" في خلال جلسة مجلس النواب امس خارجا عن سياق التوتر الكبير بين الطرفين بسبب الخلافات في وجهات النظر التي تسيطر منذ اشهر عديدة ولم يستطع اي من المقربين منهما حلها.

وترى مصادر مطلعة ان قعقور تلعب دورا في ابعاد "قوى التغيير" عن القوات وعدم التقارب معها مثلها مثل اي حزب سياسي اخر، وهذا ما يزعج "القوات" بشكل كبير.

وتشير المصادر الى ان قعقور ترفض بشكل كامل اي تقارب مع القوى السياسية وتحاول بإستمرار الذهاب نحو الخطاب الثوري خلال اجتماعات كتلة "نواب التغيير".