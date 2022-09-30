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لبنان

نائب شمالي صوّت لهمسا اميني

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-09-2022 | 01:45
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بالرغم من وضوح صورة عملية التصويت التي حصلت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية امس، الا ان بعض الاصوات بقيت مجهولة نوعاً ما او متضاربة، ومن بينها اسم النائب الذي صوت لهمسا اميني (المواطنة الايرانية التي توفيت في أحد المراكز الأمنية بعد احتجازها من قبل الشرطة).

وبحسب مصادر مطلعة "فإن نائباً شمالياً مستقلا، دخل العمل السياسي حديثا، تقصد التصويت بإسم همسا اميني لاظهار تمايزه ورغبته في اخذ مواقف حادة في مواجهة حزب الله".

وترى المصادر "ان هذا النائب يعمل بشكل لافت على التقرب من المملكة العربية السعودية وفتح علاقات ودية وايجابية مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري".

 

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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