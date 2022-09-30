توتر في جبيل ومخاوف من "أعمال تخريب"

تشهد مدينة جبيل والبلدات المحيطة بها، وبالتحديد تلك التابعة لنطاق إمتياز كهرباء جبيل، توتراً وإشكالات بين عمال شركة كهرباء جبيل وعدد كبير من المشتركين على خلفية تسطير "شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية "محاضر ضبط بحق مئات المخالفين، وقد تراوحت المبالغ المدونة في هذه المحاضر ما بين 12 و300 مليون ليرة. وقال مصدر حقوقي أن "شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية" ليست إمتيازا بل شركة خاصة للمولدات مثل مولدات الأحياء في كل لبنان وليست مخوّلة تسطير محاضر ضبط، بل يمكنها قطع الكهرباء عن أي مشترك لديها تبين أنه يقوم بسرقة التيار كما يفعل أصحاب المولدات. أما الدمج بينها وبين إمتياز كهرباء جبيل ، فهو مخالفة للقانون ومن حق المشتركين عدم دفع هذه المحاضر.

فيما امتنع مصدر في الشركة عن التعليق على ما يحصل، اشارت مصادر مطلعة الى أن نائباً جبيلياً يسعى الى حل هذه الإشكالات بين المواطنين والشركة قبل أن تتفاقم وتصل الى أعمال تخريب .