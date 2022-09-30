نائب بقاعي: هذه اول وآخر مرة

عبّر نائبٌ بقاعي عن رغبته في الإقتراع في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بورقة بيضاء، ولكن علاقته الشخصية مع النائب ميشال معوض سببت له إحراجاً ما دفعه الى إنتخابه في الجلسة الأولى.

النائب المذكور أكد في مجلسٍ ضيق بعد الجلسة أنها المرة الأخيرة التي يقترع فيها له وأنه سيضع دائماً ورقة بيضاء الى حين نضوج التسوية وإقتناعه بمرشح جدي له حظوظ في الوصول الى سدة الرئاسة .

في المقابل قالت مصادر نيابية إن النواب المستقلين الأربعة الذين إقترعوا للنائب ميشال معوض من خارج الكتل هم : جان طالوزيان، إيهاب مطر، ميشال ضاهر وجميل عبود .