إبتداءً من الغد.. هكذا سيدفع المشتركون فاتورة "الموتور"!

بدأ أصحاب مولّدات خاصّة بإرسال رسالة نصيّة عبر هواتف المشتركين، مفادها أنّهم لن يتقاضوا بعد اليوم الفاتورة من خلال الجابي. ودعوا كلّ مواطن للتوجّه إلى مكاتب المؤسسة لدفع الإشتراك، إبتداءً من يوم غد.

وقال البعض من أصحاب المولّدات إنّهم يتخوفون من أنّ يُصبح الجابي هدفاً للنشالين واللصوص، بعدما أصبحت أقلّ فاتورة تتراوح ما بين المليونين والثلاثة ملايين ليرة، والجابي يتنقل عبر دراجة ناريّة أو مشياً على الأقدام من المنازل التي يتقاضى من سكانها المال إلى مركز عمله، حاملاً الملايين.

في المقابل، وفيما اتجه عدد كبير من المواطنين الى تركيب اجهزة الطاقة الشمسية على أأسطح المنازل، لوحظ ان عددًا آخر من المواطنين يقوم بشراء مولدات صغيرة خاصة يلبي بها حاجته من الكهرباء، ويعتبرها افضل من تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتكبد التكاليف المتعلقة بها.