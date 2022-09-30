Advertisement

لبنان

إبتداءً من الغد.. هكذا سيدفع المشتركون فاتورة "الموتور"!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-09-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-995685-638001237392210733.jpg
Doc-P-995685-638001237392210733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بدأ أصحاب مولّدات خاصّة بإرسال رسالة نصيّة عبر هواتف المشتركين، مفادها أنّهم لن يتقاضوا بعد اليوم الفاتورة من خلال الجابي. ودعوا كلّ مواطن للتوجّه إلى مكاتب المؤسسة لدفع الإشتراك، إبتداءً من يوم غد.

وقال البعض من أصحاب المولّدات إنّهم يتخوفون من أنّ يُصبح الجابي هدفاً للنشالين واللصوص، بعدما أصبحت أقلّ فاتورة تتراوح ما بين المليونين والثلاثة ملايين ليرة، والجابي يتنقل عبر دراجة ناريّة أو مشياً على الأقدام من المنازل التي يتقاضى من سكانها المال إلى مركز عمله، حاملاً الملايين.

في المقابل، وفيما اتجه عدد كبير من المواطنين الى تركيب اجهزة الطاقة الشمسية على أأسطح المنازل، لوحظ ان عددًا آخر من المواطنين يقوم بشراء مولدات صغيرة خاصة يلبي بها حاجته من الكهرباء، ويعتبرها افضل من تركيب ألواح الطاقة الشمسية وتكبد التكاليف المتعلقة بها.

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:59 | 2022-09-30
08:30 | 2022-09-30
10:10 | 2022-09-30
09:50 | 2022-09-30
09:40 | 2022-09-30
09:29 | 2022-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website