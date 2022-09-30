خبرٌ بشأن الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟

كشفت مصادر في مؤسّسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ معمل الجيّة الحراري عادَ إلى العمل قبل يومين، مشيرة إلى أن أعلى مستوى انتاجي له بلغ 30 ميغاواط بالحدّ الأقصى.

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