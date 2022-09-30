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لبنان
خبرٌ بشأن الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟
Lebanon 24
30-09-2022
|
04:15
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كشفت مصادر في مؤسّسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ معمل الجيّة الحراري عادَ إلى العمل قبل يومين، مشيرة إلى أن أعلى مستوى انتاجي له بلغ 30 ميغاواط بالحدّ الأقصى.
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ولفتت المصادر إلى أنّ الطاقة التي يقدمها المعمل على الشّبكة العامّة تتيحُ بزيادة التغذية نحو ساعة إضافيّة في الكثير من المناطق، مشيرة إلى أنّ توفر الفيول للمعامل الحراريّة بشكل إضافي خلال المرحلة المقبلة سيُساهم في زيادة التغذية أكثر فأكثر.
لبنان
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