Advertisement

لبنان

خبرٌ بشأن الكهرباء.. هل ستزداد التّغذية؟

Lebanon 24
30-09-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-995711-638001277347701324.jpg
Doc-P-995711-638001277347701324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر في مؤسّسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ معمل الجيّة الحراري عادَ إلى العمل قبل يومين، مشيرة إلى أن أعلى مستوى انتاجي له بلغ 30 ميغاواط بالحدّ الأقصى.
Advertisement

ولفتت المصادر إلى أنّ الطاقة التي يقدمها المعمل على الشّبكة العامّة تتيحُ بزيادة التغذية نحو ساعة إضافيّة في الكثير من المناطق، مشيرة إلى أنّ توفر الفيول للمعامل الحراريّة بشكل إضافي خلال المرحلة المقبلة سيُساهم في زيادة التغذية أكثر فأكثر.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:59 | 2022-09-30
08:30 | 2022-09-30
10:10 | 2022-09-30
09:50 | 2022-09-30
09:40 | 2022-09-30
09:29 | 2022-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website