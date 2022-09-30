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لبنان

جنبلاط عرض مع السفير المصري المُستجدات السياسية

Lebanon 24
30-09-2022 | 02:49
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استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط مساء الخميس، في كليمنصو، السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، بحضور السيدة نورا جنبلاط، وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، وقد تمّ البحث في المستجدات السياسية.
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