جنبلاط عرض مع السفير المصري المُستجدات السياسية

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط مساء الخميس، في كليمنصو، السفير المصري في لبنان الدكتور ياسر علوي، بحضور السيدة نورا جنبلاط، وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، وقد تمّ البحث في المستجدات السياسية.

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