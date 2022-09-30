Advertisement

لبنان

خلاصة الجلسة الأولى: "اوان انتخاب رئيس الجمهورية لم يحن بعد"

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
30-09-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-995717-638001291829127120.jpg
Doc-P-995717-638001291829127120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يمكن القول، بأن جلسة الانتخاب الأولى لم تكن سوى بروفا لكافة اللاعبين في الاستحقاق الرئاسي، بحيث لم تتسم بالجديّة في انتخاب رئيس جمهورية بقدر ما إعادت ترتيب المشهد العام إستعدادا للفراغ والفوضى.
Advertisement

الخلاصة الأولى، تكمن في الاجواء المرحة التي سادت الجلسة، بما في ذلك بعض "المزاح الثقيل"، وذلك يعني بأن كل الكتل ليست في وارد التورط في حملات انتخابية بقدر تسجيل المواقف وتبادل الرسائل تمهيدا للصفقة الكبرى.

اما في نقاش النواب، فتم التساؤل الجدي عن ماهية الصفقة الرئاسية في حال حصولها ، كما ومندرجاتها وأبرزها الخطوط المهمة و الابرز في مطلق مشروع رئاسي، وهذا ما دفع حزب الله وحلفاءه الى اتباع الورقة البيضاء لهدف مزدوج، إفهام أطراف داخلية و خارجية بأن نصاب ال 65 مؤمن وقادر على التحقق عبر اتفاقات جانبية، لكن ليس من قرار بالمضي في الانتخاب في ظل الظروف الراهنة.
المعارضة او المعارضات لها وضع خاص،حيث يمكن القول بأنها استطاعت تجميع ما أمكن من أصوات خلف النائب ميشال معوض ب 36 صوتا ، لكن تحوي داخل مكوناتها الغاما لا تعد و لا تحصى، وهناك من يراهن اصلا على حالة من التشرذم في هذا الفريق ستنعكس حكما على الجلسات المقبلة، وهي اصلا فقدان أصوات وازنة كان يمكن لها أن تحقق مفاجئة من العيار الثقيل.

في هذا الإطار، تسود علامات استفهام كثيرة عن اتفاقات لا بد من ابرامها مع مطلق مرشح رئاسي قبيل وصوله ، حيث تتجه الانظار تلقائيا الى رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الذي ضرب الرقم القياسي في المواقف التصعيدية قبيل الجلسة قبل أن يتخذ قراره بالاقتراع بورقة بيضاء كسائر حلفاء حزب الله.

فثمة ملاحظات كثيرة ، لا بد من متابعتها في أداء باسيل، أبرزها ركونه إلى إلتزام  إتفاق الطائف أمام المفتي دريان في حين خاض المعارك تحت عنوان تصحيح الخلل والدعوة إلى اعادة النظر بالطائف، تأكيده عدم انتخاب سليمان فرنجية في حال نصيحة السيد نصر الله، ثم مسارعته إلى اعلانه الاقتراع بالورقة البيضاء مستبقا توزيع حزب الله خياره على الحلفاء.

هذا التناقض، مرده الأساسي عدم قدرة باسيل على امتلاك ورقة التفاوض عن العهد الرئاسي المقبل كما كان الحال قبيل العام 2016 ، بما في ذلك البحث في طريقة تشكيل الحكومات والسياسة الخارجية كما الملفات الأخرى، خصوصا مع اصرار الرئيس عون على احراز إنجاز ولو بسيط في أواخر عهده يتعلق بترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط و الغاز.

وضعية جبران باسيل الراهنة، لا تتيح الا  عرقلة تشكيل حكومة أو الشغب في الاتصالات التي تتمحور حول الاستحقاق الرئاسي مهما بلغ التصعيد السياسي، وهو أعجز عن  تحصيل ضمانات يطلبها بعد انقضاء العهد  خارج تحالفه مع حزب الله ، على عكس  وضعيته السابقة حيث رفع مستوى الوعود والتعهدات ليصل إلى قصر بعبدا ،لكنها ارتدت عليه سلبا منذ شهور العهد  الأولى، لتتكفل ثورة ١٧ تشرين والازمات بالباقي وصولا إلى عتبة الانهيار الشامل راهنا.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مصباح العلي Misbah Al Ali

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:59 | 2022-09-30
08:30 | 2022-09-30
10:10 | 2022-09-30
09:50 | 2022-09-30
09:40 | 2022-09-30
09:29 | 2022-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website