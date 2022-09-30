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لبنان

ماذا كشف نائب "حزب الله" عن سعر صرف الـ15 ألفاً والدّولار الجُمركي؟

Lebanon 24
30-09-2022 | 03:19
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لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب حسين الحاج حسن إلى أن "ما تمّ التفاهم عليه مؤخراً هو رفع الدولار الجُمركي على السّلع لتُحصّل خزينة الدولة أموالها من التُّجار على أساس سعر الـ15 ألف ليرة لبنانية".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "النور"، اليوم الجمعة، أكّد الحاج حسن أنّه "لا علاقة للمجلس النيابي، لا من قريبٍ ولا من بعيد، بسعر الدولار الجُمركي أو سعر الصرف على اعتبار أن ذلك غير واردٍ في الموازنة العامة"، وأضاف: "البيان الثاني الذي أصدره وزير المال يوسف خليل بشأن سعر الصرف لم يُزِل الالتباس". 
مع هذا، فقد رأى الحاج حسن أنّ لبنان ما يزال يعيشُ في الفوضى نفسها في ظلّ غياب الإدارة النقديّة والتخطيط.
 
 

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