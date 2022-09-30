بيانٌ من المُدراء في وزارة "الماليّة".. ماذا فيه؟

أعلن مُدراء الوحدات المركزية في وزارة المالية - مديرية المالية العامة عن حضور الموظفين يومين في الأسبوع الواحد ما بين الاثنين والخميس في ظل التوقف القسري عن العمل والظروف الحالية.

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وفي ما يلي نصّ البيان الصادر عن المُدراء في "الماليّة":