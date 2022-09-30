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لبنان

بيانٌ من المُدراء في وزارة "الماليّة".. ماذا فيه؟

Lebanon 24
30-09-2022 | 03:30
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أعلن مُدراء الوحدات المركزية في وزارة المالية - مديرية المالية العامة عن حضور الموظفين يومين في الأسبوع الواحد ما بين الاثنين والخميس في ظل التوقف القسري عن العمل والظروف الحالية. 
 
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وفي ما يلي نصّ البيان الصادر عن المُدراء في "الماليّة":
 
 
 
 
 
 
 

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لبنان

وزارة المالية

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