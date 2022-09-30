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لبنان

لقاء عسكري- مدني مع جمعية التحريج في لبنان

Lebanon 24
30-09-2022 | 04:01
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 اعلنت قبادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" ان " مديرية التعاون العسكري-المدني شاركت بالتعاون مع جمعية التحريج في لبنان في لقاء مع عناصر مخيم شبابي، تخلله حوار لتعريف العناصر إلى المديرية ومهماتها، فيما اطّلع عناصر المديرية على المشاريع التي ينوي القيّمون على المخيم المشاركة فيها، وتطلعاتهم للحفاظ على البيئة في محمية أرز إهمج".
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