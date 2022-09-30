صورة تجمع محمّد رعد وميشال معوّض.. شاهدوا ماذا حصل بينهما

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً تجمعُ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد مع زميلِه النائب ميشال معوّض، وذلك خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي عُقدت، أمس الخميس، في مجلس النواب.

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وبيّنت الصورة أن الطرفين تبادلا أطراف الحديث خلال الجلسة، وقد بدت علامات التقارب بينهما.

ومثلت الجلسة التي عقدها البرلمان، أمس، الدورة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها لم تنتهِ بنتيجة إيجابية بعدما تعذّر حصول أي اسم طرحه النواب على 86 صوتاً، وهو العدد الذي يُحتاجه المرشح للوصول إلى قصر بعبدا من الدورة الأولى للانتخاب.



وبعد عملية الاقتراع التي استمرّت على نحو 45 دقيقة، جاءت نتيجة الفرز على النحو التالي: أوراق بيضاء: 64 - ميشال معوض 36 صوتاً - سليم إده 11 صوتاً. كذلك، كانت هناك 12 ورقة تضمنت عبارات أخرى وهي: لبنان (10 أوراق) - مهسا أميني (ورقة واحدة) ونهج رشيد كرامي (ورقة واحدة).



وعقب انتهاء الفرز وإعلان نتيجة الاقتراع، فُقد نصاب الجلسة المطلوب لإقامة دورة ثانية للانتخاب، وذلك إثر خروج عدد من النواب من قاعة الهيئة العامة.