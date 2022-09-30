نائب يسأل: أي رئيس نحتاجه اليوم؟

أيّ رئيس نحتاجه اليوم؟
- داخلياً:نحن في دولة تعاني إفلاساً وإنهياراً ولم يبقَ منها إلا القُشور،
- خارجياً:نحن في بلد مستهدف من إسرائيل بإعتداءات وأطماع في بحره وبرّه وجوَّه!
يعني:
رئيس يعادي إسرائيل ولا يبني دولة، ما بينفع،
ورئيس يبني دولة ولا يعادي إسرائيل، ما بينفع!
فتّشوا عنه
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) September 30, 2022
أيّ رئيس نحتاجه اليوم؟
- داخلياً:نحن في دولة تعاني إفلاساً وإنهياراً ولم يبقَ منها إلا القُشور،
- خارجياً:نحن في بلد مستهدف من إسرائيل بإعتداءات وأطماع في بحره وبرّه وجوَّه!
يعني:
رئيس يعادي إسرائيل ولا يبني دولة، ما بينفع،
ورئيس يبني دولة ولا يعادي إسرائيل، ما بينفع!
فتّشوا عنه