نائب يسأل: أي رئيس نحتاجه اليوم؟

غرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "تويتر": "أي رئيس نحتاجه اليوم؟ داخليا: نحن في دولة تعاني إفلاساً وانهياراً ولم يبقَ منها إلا القشور، خارجيا: نحن في بلد مستهدف من إسرائيل بإعتداءات وأطماع في بحره وبره وجوه! يعني: رئيس يعادي إسرائيل ولا يبني دولة، ما بينفع، ورئيس يبني دولة ولا يعادي إسرائيل، ما بينفع! فتشوا عنه".

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