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لبنان

آخر المُستجدّات عن الرّواتب وسحوبات الدولار اليوم.. ما الجديد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-09-2022 | 05:21
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تشهدُ المصارف، اليوم الجمعة، تهافتاً كبيراً للمواطنين والعسكريين من أجل تقاضي رواتِبهم عبر الصرافات الآليّة، علماً أن الفروع المصرفية لا تستقبل المواطنين داخلها في حين أن أعمالها مستمرّة داخلياً. 
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ووفقاً لمصادر "لبنان24"، فإنّ سحوبات الرواتب بالدولار بناء للتعميم رقم 161، ما زالت مستمرة ولم تتوقف، مشيرة إلى أن "القدرة على سحب الدولار تستمر لغاية الساعة 12.30 ظهراً بشكل مبدئي إلا أن هناك إمكانية لتمديدها حتى ساعات إضافية اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول المقبل، لكنّ هذا الأمر لم يُحسم بعد حتى الآن". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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