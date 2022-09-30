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لبنان

"أمل" و"حزب الله" بقاعاً: لاكتمال عقد الإستحقاقات الدستورية في مواعيدها

Lebanon 24
30-09-2022 | 05:31
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عقدت قيادتا حركة "أمل" و"حزب الله" في البقاع اجتماعاً مشتركاً في مكتب قيادة الحركة في بعلبك.
 
وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، تناول المجتمعون الأوضاع الصعبة التي تعيشها مختلف المؤسسات الرسمية، وأكدوا وقوفهم إلى جانبها ودعمها لتستمر في خدمة المواطنين والأهل الكرام ، كما أكدوا على استمرار خلية الأزمة على مستوى منطقة البقاع، في عملها ومتابعاتها لسائر الشؤون الحياتية والإنمائية للمواطنين.
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وشدد الاجتماع، على ضرورة إنطلاق العام الدراسي في موعده حرصاً على مستقبل أبنائنا ومجتمعنا المقاوم المعطاء.
 
 
كذلك أعرب المجتمعون عن رفضهم "ظاهرة قطع الأشجار العشوائية لما لها من أضرار بيئية وحياتية على عموم  المنطقة"، مشددين على "ضرورة أن تتحمل الأجهزة الأمنية كامل دورها في مكافحة هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عنها".
 
واكدوا "ضرورة اكتمال عقد الإستحقاقات الدستورية في مواعيدها المقررة"، وقدّروا عاليا دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم لبنان وتلبية حاجاته الملحة، وخاصة بموضوع الهبة لإنارة عتمة اللبنانيين، داعين الدولة اللبنانية للإسراع في تلقفها، وشكر الجمهورية الإسلامية على تقديماتها ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان".
 
 
وتوجهوا بالتهنئة إلى اللبنانيين بعامة، والمسلمين بخاصة، لمناسبة ذكرى ولادة الرسول الأكرم، داعين إلى "الإقتباس من سيرة النبي العظيم ونهجه القويم وخلقه الرفيع كل معاني الإلفة والرحمة والمحبة والتسامح والإيثار، فهو كان وسيبقى الأسوة الحسنة التي تتوجه إليها البشرية سعياً للسؤدد والكمال في الدنيا والآخرة". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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