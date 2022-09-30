اجتماع في غرفة طرابلس للاعلان عن تشغيل اول محطة كهرومائية

عقد اجتماع عمل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، ضم رئيس الغرفة توفيق دبوسي وعضو مجلسي إدارة كهرباء لبنان ووفد من شركة قاديشا، وتم التأكيد على التشغيل العملاني لأول محطة كهرومائية تابعة لشركة قاديشا المتواجدة في منطقة كوسبا الكورة المعروفة بمحطة أبو علي، كمرحلة طارئة تعود منفعتها المباشرة لمصلحة مؤسسة مياه لبنان الشمالي لتأمين المياه تلبية لإحتياجات مدينة طرابلس التي عانت طويلاً من إنقطاعها.

Advertisement

وأعرب دبوسي عن تقديره للشراكة بين القطاعين العام والخاص و"التي أثمرت نجاحاً تنفيذيا بإعادة تشغيل محطة أبو علي الكهرومائية، وهي الخطوة الأولى التي تترافق لاحقاً مع إطلاقنا لورشة واسعة لدعم وتطوير وتوسيع دور كل المحطات الكهرومائية في وادي قاديشا المقدس(كوسبا أبوعلي- مار ليشع- بلوزا- بشري)".



وأكد أن "هذه الورشة تتضمن القيام بثلاث خطوات مشتركة على المدى الطارىء والمتوسط والطويل، ومنها تأهيل قناة الجر لتغذية معمل وادي قاديشا المقدس - بلوزا الكهرمائي وتوفير شروط الصيانة له".

ورأى أن "هذه الشراكة تندرج في سياق إلتزام غرفة طرابلس الكبرى بالمسؤولية المجتمعية بالتوجهات الدولية التي تتمثل بمقررات قمة تغير المناخ في كوبنهاغن، لإعتماد الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة وتعزيز إلتزامات لبنان لجهة تحويل نسبة 12% من حاجته للطاقة من مصادر متجددة".