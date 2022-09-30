اجتماع "مالي" لميقاتي في السراي.. هذا ما جرى بحثه

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي الحكومي اليوم ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي، ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

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وجرى خلال الاجتماع بحثٌ بالاوضاع المالية والتحضيرات لاعداد موازنة العام 2023.



سفيرة فنلندا

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة فنلندا الجديدة آن مسكانن في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها.



كذلك، استقبل ميقاتي النائب السابق عاصم عراجي.

صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:

الاجتماع مع الشامي، خليل، معرّاوي ونحاس

الاجتماع مع سفيرة فنلندا

الاجتماع مع عراجي