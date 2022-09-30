السّفير السعودي يُذكّر بحدث لبنانيّ حصل قبل 33 عاماً.. ما هو؟

غرّد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ذكرى مرور 33 عاماً على توقيع إتفاق الطائف، الاسم الذي تُعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، في 30 أيلول 1989 في مدينة الطائف وأقرّ بتاريخ 22 تشرين الأول 1989 منهياً الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على اندلاعها".

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