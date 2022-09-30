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لبنان

بوحبيب بحث والمناعي مساهمة اللبنانيين في نجاح استضافة قطر لكأس العالم

Lebanon 24
30-09-2022 | 05:50
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التقى  وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب، وفدا  قطريا برئاسة مدير ادارة الاستخدام ومدير مكتب وكيل الوزارة المساعد في وزارة العمل القطرية ناصر عبدالله المناعي، وذلك  في حضور مدير المغتربين هادي هاشم.

 

وتم البحث خلال اللقاء، في "اهمية مساهمة اللبنانيين من أصحاب الكفاءات والخبرات العلمية والمهنية، في تأمين نجاح استضافة قطر لحدث كأس العالم لكرة القدم المزمع  في شهر تشرين الثاني المقبل، لما لهذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة من أهمية وقيمة مضافة للوطن العربي بأجمعه".

 
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كما تم التشاور بين الطرفين في "إمكان انشاء شراكات صناعية وتجارية وسياحية". وجرى الاتفاق على "وجوب مواكبة وزارة الخارجية والمغتربين لهذه العملية،  الى جانب درس امكان التعاون مع وزارة العمل لإنشاء منصة الكترونية للتسهيل على اللبنانيين الراغبين بالعمل في دولة قطر الشقيقة التقدم للوظائف المتاحة".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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