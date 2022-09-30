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لبنان

تسعيرة المولّدات الجديدة صدرت.. الارتفاع كبير وهكذا أصبحت

Lebanon 24
30-09-2022 | 06:06
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، التسعيرة الجديدة الخاصة بالمولدات الكهربائية عن شهر أيلول، وقد جاء على النحو التالي:
 
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
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- سعر الكيلوواط: 16350 ليرة لبنانية.
 
- قدرة 5 أمبير: المقطوعة الشهرية: 120 ألف ليرة لبنانية
 
- قدرة 10 أمبير: المقطوعة الشهرية: 240 ألف ليرة لبنانية.
 
للمشتركين بالعدادات في المدن أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
 
- سعر الكيلوواط: 17985 ليرة لبنانية.

- قدرة 5 أمبير: المقطوعة الشهرية: 120 ألف ليرة لبنانية
- قدرة 10 أمبير: المقطوعة الشهرية: 240 ألف ليرة لبنانية.
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