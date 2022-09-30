تسعيرة المولّدات الجديدة صدرت.. الارتفاع كبير وهكذا أصبحت

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، التسعيرة الجديدة الخاصة بالمولدات الكهربائية عن شهر أيلول، وقد جاء على النحو التالي:
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
- سعر الكيلوواط: 16350 ليرة لبنانية.
- قدرة 5 أمبير: المقطوعة الشهرية: 120 ألف ليرة لبنانية
- قدرة 10 أمبير: المقطوعة الشهرية: 240 ألف ليرة لبنانية.
للمشتركين بالعدادات في المدن أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
- سعر الكيلوواط: 17985 ليرة لبنانية.
- قدرة 5 أمبير: المقطوعة الشهرية: 120 ألف ليرة لبنانية
- قدرة 10 أمبير: المقطوعة الشهرية: 240 ألف ليرة لبنانية.