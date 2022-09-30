تسعيرة المولّدات الجديدة صدرت.. الارتفاع كبير وهكذا أصبحت

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، التسعيرة الجديدة الخاصة بالمولدات الكهربائية عن شهر أيلول، وقد جاء على النحو التالي:

للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

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- سعر الكيلوواط: 16350 ليرة لبنانية.

- قدرة 5 أمبير: المقطوعة الشهرية: 120 ألف ليرة لبنانية

- قدرة 10 أمبير: المقطوعة الشهرية: 240 ألف ليرة لبنانية.